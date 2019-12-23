Очередное задержание провели сотрудники патрульно-постовой службы. Молодой человек распивал спиртные напитки в общественном месте, а кармане у него был нож и насвай.

В Мозыре сотрудники патрульно-постовой службы задержали компанию молодых людей, которые распивали пиво в общественном месте, во дворе одного из домов по улице Ульяновская. На вопрос милиционеров, есть ли при них запрещенные вещества, уверенно ответили: нет. Согласно инструкции, перед посадкой в служебный автомобиль парни были досмотрены, оказалось у одного из них в кармане был перочинный нож и пакет с некурительной смесью, насваем, всего 22 грамма. В отношении мозырян начат административный процесс, также проводится проверка, чтобы узнать, зачем молодой человек расхаживал по улице с ножом в кармане.