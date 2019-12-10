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Рубрика: Новости

Министерство лесного хозяйства запустит шесть заводов по производству древесных пеллет. Один из них – в Мозырском районе

10 декабря 2019, 19:31

Для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов Минлесхоз ведет строительство шести заводов по выпуску древесного топлива. Они заработают в первой половине 2020 года на территории Пружанского, Новогрудского, Кличевского, Борисовского опытного, Мозырского опытного и Житковичского лесхозов. Общая годовая мощность заводов составит около 156 тысяч тонн пеллет в год. В строительство шести предприятий инвестируют около 75 миллионов рублей — это собственные средства лесхозов и кредитные ресурсы. Будет создано до 80 рабочих мест. Планируется, что с выходом на проектную мощность производства будут перерабатывать до 350 тысяч кубометров низкокачественной древесины и 120-130 тысяч тонн опилок и отходов лесопиления. Строительство пеллетных заводов является пилотным проектом. За последние десять лет внутри страны объемы лесозаготовок удвоились: качественная древесина реализуется полностью, а вот низкосортная востребована не в полной мере и пока не находит своего применения в Беларуси. По материалам Белта

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