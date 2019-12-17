Махновичи и Осовец. Две модульные станции обезжелезивания открыли в Мозырском районе

Две модульные станции обезжелезивания открыли в Мозырском районе. Качественной питьевой водой обеспечены еще около 1000 сельчан. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.

Вода должна быть качественной. В рамках программы «Комфортное жилье», подпрограммы «Чистая вода» в Мозыре в 2019 ввели в строй сразу три станции обезжелезивания. Первым в этом году был Скрыгалов. Ближе к Новому году качественная питьевая вода стала поступать в дома жителей агрогородков Махновичи и Осовец.

Открытие станций обезжелезивания в Махновичах стало маленьким праздником. Благо, повод соответствующий. Излишне богатая железом полесская вода теперь соответствует всем санитарным требованиям. Ею обеспечено более 600 жителей отдаленного агрогородка. Первостепенная задача – довести показатель обеспеченности качественной питьевой водой до 100%. Это будет сделано в ближайшие годы. Кстати, в процессе очистки воды не применяются никакие реагенты. В основе фильтрации используются, в том числе, уникальные свойства кварцевого песка. Точно такая же станция открылась и в агрогородке Осовец. Здесь тоже символически перерезали красную ленту. Сами же работы по введению в строй станции закончили накануне. Около 400 человек уже могут пить очищенную от железа воду. Строительство станций обезжелезивания финансировалось, как из республиканского, так и из областного бюджетов. В настоящее время завершены проектные работы еще по трем подобным объектам.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ