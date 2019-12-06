Куда пойти учиться? Кем быть? «Профессии Next». Мероприятие под таким названием прошло в СШ №16

«Профессии Next». Мероприятие под таким названием прошло в средней школе №16. Куда пойти учиться? И кем быть? Ответы на сложные вопросы пытались искать в простых вещах.

Кем стать? Этот вопрос рано или поздно задает себе каждый школьник. Педагоги и родители могут помочь сориентироваться в мире профессий. Мероприятие по профориентации в школе №16 провели сотрудники Центра Детского творчества. Стать врачом, учителем или военным – такие пожелания высказывали дети 20 века. Дети 21 века на вопрос организаторов о работе своей мечты называли профессии программиста, киберспортсмена, стилиста, фитнес-тренера. В качестве примера верного выбора гостем мероприятия стала руководитель студии «Лаборатория праздника», автор уникальных программ, аниматор – Алина Матвеева. После общения ребята по-новому взглянули на профессию аниматора. Главная идея, которую пытались донести организаторы – к выбору профессионального будущего нужно отнестись максимально ответственно. Ведь как говорил Конфуций: «Занимайтесь любимым делом, и вам не придется работать ни дня в своей жизни».

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ