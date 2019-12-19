Краеведческий музей приглашает посетить новогоднюю сказку «Привет, Мишка!» в резиденции братьев Дедов Морозов в Мозырском замке

Новогодние праздники – это время волшебства и исполнения желаний, их с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Именно в Новый год случаются чудеса и оживает сказка. А поверить в это вам помогут братья Дед Мороз-Синий Нос и Дед Мороз-Красный Нос с внучкой Снегурочкой, а также всеми любимые герои сказки «Маша и Медведь». Действие начинается у входных ворот и продолжается по всей территории замка. Благодаря сказочным обитателям замка гости резиденции – это не просто зрители, а сами герои сказки. Гостей также ждет кукольное представление по мотивам сказки «Каша из топора», подвижные игры, конкурсы, соревнования, веселый хоровод и многое другое. Победители конкурсов и викторин получат призы, а все посетители резиденции братьев Дедов Морозов – незабываемое впечатление от путешествия в страну новогодней сказки. По окончании сказочного представления Дед Мороз-Красный Нос примет юных гостей и их родителей в своей башне, а кто его удивит и порадует песней, танцем, стихотворением – ждут призы! Желающие смогут фотографироваться с понравившимися персонажами. Вам будут рады подарить хорошее настроение, праздник, улыбки, смех и позитивные эмоции! Театрализованные представления будут проходить с 21 по 30 декабря 2019 г. и с 2 по 6 января 2020 г. в 10.00, 12.00 и 14.00. Запись по тел. (80236) 32-47-15. Адрес: Мозырь, ул. Гора Коммунаров, 8.