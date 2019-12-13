Контроль за дорогой в промзону усилят

Со 2 по 6 декабря госавтоинспекторы отработали дорогу в сторону нефтеперерабатывающего завода. За 4 дня выявлены десятки нарушений. Подробности далее.

В мозырской промзоне помимо флагмана нефтеперерабатывающей отрасли расположены и другие крупные предприятия. Поэтому в часы пик – перед началом рабочего дня и в его конце – ситуация на этой дороге весьма напряженная. Аварии здесь не редкость. Пару лет назад в результате лобового столкновения автомобилей БМВ и Рено погибли оба водителя. В начале этого года на развилке произошло ДТП с участием сразу трех транспортных средств. МАЗ поворачивал налево и не уступил дорогу встречному автобусу, в результате чего произошло столкновение. От удара автобус вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем ауди. Пострадали люди. Это лишь несколько красноречивых примеров. Со 2 по 6 декабря на дороге Мозырь –НПЗ сотрудники ГАИ провели целенаправленные рейдовые мероприятия, направленные на выявления нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. За 4 дня было составлено 25 протоколов. В целях усиления дисциплины участников дорожного движения, профилактики ДТП, госавтоинспекторы на постоянной основе будут проводить здесь гласный и негласный контроль за соблюдением ПДД. В том числе с помощью средств фото и видеофиксации.