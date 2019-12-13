С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Конкурс на лучшее селфи с елкой

13 декабря 2019, 20:28

Мозырский районный комитет БРСМ объявил о старте конкурса на лучшее новогоднее селфи с елкой. Молодежь Мозыря и не только приглашают принят участие в новогоднем конкурсе. Районный комитет БРСМ ждет ваши селфи с елкой. Правда, при этом необходимо быть активным пользователем социальных сетей. Фотографию каждый участник публикует в группе ВКонтакте «Молодежь Мозыря БРСМ». Также нужно быть участником групп «Кинотеатр Мир Мозырь» и «Профсоюзы Мозырского района». Победителя выберут 20 декабря путем открытого голосования. Участники, занявшие первые три места, получат памятные подарки и призы.

Комментарии запрещены
«
»