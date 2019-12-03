«Когда мы вместе». Флешмоб к Международному дню инвалидов

Накануне Международного дня инвалидов мозырская организация «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» провела в городе акцию под красноречивым названием «Когда мы вместе».

Людям с ограниченными возможностями зачастую не нужны жалость и сочувствие, им нужны внимание и обычное человеческое отношение. Разные и равные. Все мы – социум. А общество должно быть гуманным и толерантным, долой стереотип! В рамках акции, приуроченной к Международному дню инвалидов, волонтеры сделали все возможное, чтобы обратить внимание на особенных людей. Название «Когда мы вместе» говорит само за себя. Участники мероприятия посетили мозырские учреждения образования, собирая по листикам в виде цветных ладошек «Дерево добра, мира и единения!». А презентация яркой кроны прошло возле торгово-развлекательного центра.

В завершении акции – яркий флешмоб, который никого не оставил равнодушным. Волонтеры раздали на память зрителям информационные брошюры иподелки в виде сердец.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ