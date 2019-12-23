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Рубрика: Новости

Калинковичские милиционеры вернули детям похищенного Дедушку Мороза

23 декабря 2019, 20:45

Милиционеры Калинковичей вернули детям похищенного Дедушку Мороза. В «розыске» приняли активное участие воспитанники социально-педагогического приюта и съемочная группа нашего телеканала.
Милиционеры Калинковичского РОВД присоединились к республиканской благотворительной акции «Наши дети», и…. вернули воспитанникам социально-педагогического приюта главного зимнего чародея. А еще – в очередной раз подарили чудесные впечатления и самые радостные эмоции. Дружба правоохранителей с подопечными и администрацией соцучреждения длится много лет. И каждый большой праздник для малышей и подростков – это не просто вручение подарков, а всегда – интересная программа. В этот раз креативные люди в погонах придумали квест с похищением Дедушки Мороза. По сюжету квеста Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой приехали поздравить ребят, и провести их на новогоднее представление в Мозырь. Но на выезде из Калинковичей волшебника и внучку похитила еще одна легендарная сказочная героиня – Баба Яга. Чтобы вернуть праздник и его культовых персонажей, детям пришлось постараться: отгадывать загадки, петь песни и рассказывать стихи.
Роли сказочных героев замечательно исполнили дружинники из гимназии Калинковичей. Перед представлением детям вручили новогодние подарки.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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