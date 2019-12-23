Милиционеры Калинковичей вернули детям похищенного Дедушку Мороза. В «розыске» приняли активное участие воспитанники социально-педагогического приюта и съемочная группа нашего телеканала.
Милиционеры Калинковичского РОВД присоединились к республиканской благотворительной акции «Наши дети», и…. вернули воспитанникам социально-педагогического приюта главного зимнего чародея. А еще – в очередной раз подарили чудесные впечатления и самые радостные эмоции. Дружба правоохранителей с подопечными и администрацией соцучреждения длится много лет. И каждый большой праздник для малышей и подростков – это не просто вручение подарков, а всегда – интересная программа. В этот раз креативные люди в погонах придумали квест с похищением Дедушки Мороза. По сюжету квеста Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой приехали поздравить ребят, и провести их на новогоднее представление в Мозырь. Но на выезде из Калинковичей волшебника и внучку похитила еще одна легендарная сказочная героиня – Баба Яга. Чтобы вернуть праздник и его культовых персонажей, детям пришлось постараться: отгадывать загадки, петь песни и рассказывать стихи.
Роли сказочных героев замечательно исполнили дружинники из гимназии Калинковичей. Перед представлением детям вручили новогодние подарки.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Калинковичские милиционеры вернули детям похищенного Дедушку Мороза
Милиционеры Калинковичей вернули детям похищенного Дедушку Мороза. В «розыске» приняли активное участие воспитанники социально-педагогического приюта и съемочная группа нашего телеканала.