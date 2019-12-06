Как уберечь детей от «зимних» болезней и травм? Педиатры готовы дать некоторые рекомендации

Как уберечь детей от «зимних» болезней и травм? Это один из самых популярных сегодня вопросов от родителей. О резком подъеме заболеваний ОРВИ в Мозыре говорить пока рано. Но педиатры готовы дать некоторые рекомендации.

Пик простудных заболеваний традиционно приходится на первые месяцы зимы. Сегодня городская детская поликлиника не может похвастаться отсутствием очередей у кабинетов, но о резком всплеске количества заболевших ОРВИ говорить пока рано. Свои плоды приносит ежегодная вакцинация. А еще – грамотный подход медиков к профилактике. Педиатры не устают напоминать заботливым родителям, бабушкам и дедушкам о важных правилах, как сохранить здоровье детей. В зимний период актуальна и тема детского травматизма. Катание на горках, санках, лыжах. Просто проехать на ногах по ледяной дорожке. Любимые детские забавы могут обернуться серьезными проблемами. Будьте внимательны к своим детям! Об этом не устают повторять врачи. Главная задача взрослых – если не избежать медицинских неприятностей, то хотя бы свести к минимуму их последствия!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ