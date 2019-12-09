«Как Топа и Кнопа Новый год спасали». Театр «Легион» готовит новогоднюю премьеру для юных зрителей и их родителей

Театр «Легион» готовит новогоднюю премьеру для юных зрителей и их родителей. Билеты скоро появятся в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков.

Дворец культуры нефтепереработчиков и народный молодежный театр «Легион» приглашают на новогоднее представление! Премьера постановки «Как Топа и Кнопа Новый год спасали» состоится 28 декабря. Дополнительные показы запланированы также на 2, 3, 4 и 5 января. Но билеты рекомендуется бронировать уже сегодня, чтобы избежать предпраздничного ажиотажа. В центре новой яркой сказки от «легионеров» — история двух закадычных друзей. Спасая Новый год от Тоски и Истерики, главные герои будут преодолевать препятствия и опасности, спасут Снегурочку и побывают в… Индии! Костюмированное действо понравится и юным зрителям, и их родителям! Также в декабре Дворец культуры нефтепереработчиков приглашает посетить танцевальный вечер «В кругу друзей» и вечер в клубе при свечах. А 25 декабря на площадке у ДК пройдет традиционная Ярмарка Дедов морозов.