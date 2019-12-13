Как предотвратить суицид?

Проблема суицида актуальна для современного мира. Ситуацию в Мозырском районе обсудили на Межведомственном координационном совете по демографической безопасности.

За 10 месяцев этого года в Мозырском районе 14 человек добровольно ушли из жизни. Если составить типичный портрет отчаявшегося на последний шаг человека – это мужчина, средних лет, не состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. По каждому случаю проводится комплексное расследование. Анализируются факторы, причины, которые привели к трагедии. Суицид – это действительно трагедия, не только конкретной семьи, а в целом, общества. Важная часть демографической политики – это профилактика самоубийств. В ней задействованы медики, педагоги, милиционеры, спасатели, соцработники и даже работники жилищно-коммунального хозяйства. Итоги этой работы и подводили на Межведомственном координационном совете. Специалисты говорят, за психическим здоровьем нужно следить так же тщательно, как за физическим. Обращаться за помощью к психиатру в случае душевного дискомфорта – не стыдно, это норма.

Самоубийство как причина смерти занимает второе место после ДТП в возрастном диапазоне 15–35 лет в Европе. По мнению специалистов, предупреждение самоубийств представляет собой весьма непростую, но выполнимую комплексную задачу, решение которой возможно при взаимодействии различных структур общества, так как причины этого явления весьма многообразны. Ключевой момент – не быть равнодушными к своим близким, вовремя заметить тревожные звонки. В Мозырском психоневрологическом диспансере работает телефон доверия. По номеру 25-17-92 на анонимной основе можно получить консультацию специалиста.