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Рубрика: Новости

Кадры решают все. На базе Мозырского района прошел областной День резервиста

11 декабря 2019, 19:57

Будущее Родины Строить Молодым. Девиз Белорусского республиканского союза молодежи можно смело применить ко всем участникам областного Дня резервиста. Кадровый резерв – кузница будущих управленцев. Именно им предстоит работать, управлять, развивать страну в дальнейшем. Мозырский район, как место проведения выездного семинара, выбран неслучайно. Район развивающийся и перспективный, с сильной промышленностью и сельским хозяйством, – занесен на республиканскую Доску почета.
Областной семинар–практикум проходил на нескольких площадках. Пятеро студентов Мозырского педагогического университета зачислены в кадровый резерв как районного, так и областного уровня. Помимо презентации потенциала ВУЗа, здесь прошли практические тренинги. Лидерство, инициативность, самосовершенствование и стремление к новым знаниям, – именно такие требования предъявляются к тем, кто включен в перспективный кадровый резерв.
В рамках проведения областного Дня резервиста участники семинара также посетили предприятие «Совхоз – комбинат «Заря» и Мозырский филиал Гомельского государственного училища олимпийского резерва.

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