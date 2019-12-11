Будущее Родины Строить Молодым. Девиз Белорусского республиканского союза молодежи можно смело применить ко всем участникам областного Дня резервиста. Кадровый резерв – кузница будущих управленцев. Именно им предстоит работать, управлять, развивать страну в дальнейшем. Мозырский район, как место проведения выездного семинара, выбран неслучайно. Район развивающийся и перспективный, с сильной промышленностью и сельским хозяйством, – занесен на республиканскую Доску почета.
Областной семинар–практикум проходил на нескольких площадках. Пятеро студентов Мозырского педагогического университета зачислены в кадровый резерв как районного, так и областного уровня. Помимо презентации потенциала ВУЗа, здесь прошли практические тренинги. Лидерство, инициативность, самосовершенствование и стремление к новым знаниям, – именно такие требования предъявляются к тем, кто включен в перспективный кадровый резерв.
В рамках проведения областного Дня резервиста участники семинара также посетили предприятие «Совхоз – комбинат «Заря» и Мозырский филиал Гомельского государственного училища олимпийского резерва.
Кадры решают все. На базе Мозырского района прошел областной День резервиста
Будущее Родины Строить Молодым. Девиз Белорусского республиканского союза молодежи можно смело применить ко всем участникам областного Дня резервиста. Кадровый резерв – кузница будущих управленцев. Именно им предстоит работать, управлять, развивать страну в дальнейшем. Мозырский район, как место проведения выездного семинара, выбран неслучайно. Район развивающийся и перспективный, с сильной промышленностью и сельским хозяйством, – занесен на республиканскую Доску почета.