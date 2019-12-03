Измерь давление! Акций по профилактике болезней системы кровообращения продолжаются

В декабре представители Мозырского зонального центра эпидемиологии совместно с медиками продолжат проведение информационно-образовательных акций по профилактике болезней системы кровообращения.

В ходе информационно-образовательных акций по профилактике болезней системы кровообращения все желающие смогут бесплатно измерить свое артериальное давление и получить консультацию фельдшера или врача-терапевта. 5 декабря с 10.00 до 12.00 давление будут измерять в 13 школе, 12 декабря в этот же промежуток времени в спортивном комплексе «Динамо» (ул. Нефтестроителей, 22), 19 декабря с 14.00 до 16.00 в агрогородке Рудня, Михалковский сельский совет, 26 декабря с 10.00 до 13.00 в Мозырском зональном ЦГЭ» (ул. Котловца,6)