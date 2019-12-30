Итоги 2019 для медицины Калинковичского района

Точная диагностика, качественное лечение и современные методы реабилитации. Соответствовать таким критериям стремятся медики всех белорусских регионов. Калинковичский район – не исключение. Подводя итоги уходящего 2019-го местные врачи, а также их пациенты могут уверенно сказать: есть чему радоваться и чем гордиться. Материально-техническая база за этот период значительно пополнилась высокотехнологичным оборудованием, обновлен автопарк, в каждом отделении появились палаты повышенной комфортности.

Эту палату в акушерском отделении можно сравнить с удобным гостиничным номером. Для молодых мам и малышей – все условия, чтобы совместное пребывание было максимально комфортным. Те, кто рожал в отделении раньше, разницу заметят моментально.

Такие палаты повышенной комфортности теперь есть в каждом отделении районной больницы. Интересно, что ремонтные работы и обустройство проводились за счет средств предприятий Калинковичей. У каждого спонсора – свое отделение. А скоро на дверях люксовых палат появятся и специальные таблички: на них укажут, кому пациенты могут мысленно сказать «Спасибо!».

Впрочем, у заведующей акушерского отделения есть еще не один повод для гордости: в распоряжении врачей теперь есть современная операционная. Она в стиле «медицинского минимализма»: максимальная стерильность и минимальное количество оборудования. Но оно позволяет проводить, в том числе, и сложные хирургические вмешательства. Специальный стол и двухкупольная лампа стоят, как хорошая иномарка. Хотя на качестве услуг, от которых зависит здоровье беременных женщин и других пациенток, здесь стараются не экономить. Другая новинка сезона-2019 – фетальный монитор, позволяющий контролировать внутриутробное сердцебиение сразу двух малышей.

Только из районного бюджета в этом году Калинковичскому здравоохранению выделено порядка 500 тысяч рублей. Такую же сумму на развитие медицины и укрепление материально-технической базы добавили и из областного бюджета. Среди крупных приобретений – три стоматологические установки для специализированной поликлиники.

Здоровые улыбки жителям Калинковичского района дарят 11 врачей-стоматологов и 12 зубных фельдшеров. На селе работают еще шесть специалистов.

Преимущества новых стоматологических установок уже успели оценить и пациенты, и сами врачи.

С отзывами населения ознакомились и представители местной вертикали. Во время рабочего визита в стоматологическую поликлинику председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и депутат Палаты представителей Национального собрания Евгений Адаменко пообщались с коллективом, выслушали просьбы и пожелания. Свои предложения смогли высказать и медики районной больницы. Встреча с руководством района стала хорошим поводом подвести итоги года, поблагодарить спонсоров за поддержку, поздравить друг друга и пожелать главного: «Крепкого здоровья во все времена!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ