Госавтоинспекцией усилен контроль за соблюдением ПДД водителями маршрутных такси

На территории Гомельской области Госавтоинспекцией в период с 5 по 15 декабря 2019 года будут проведены мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров, водителями маршрутных транспортных средств. В управлении внутренних дел Гомельского облисполкома отмечают тенденцию, среди водителей маршруток характерны недисциплинированность и многочисленные нарушения Правил дорожного движения. Индивидуальными предпринимателями и руководителями частных транспортных унитарных предприятий, выполняющих перевозки пассажиров, мероприятия по обеспечению безопасной перевозке пассажиров выполняются так же не в полной мере. Основные нарушения – это превышение скоростных режимов, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей.