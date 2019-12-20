Главная городская елка зажгла огни. Утренник в Городском дворце культуры

Атмосфера праздника в каждом уголке. Новогодний антураж повсюду: ростовые куклы, выставка поделок, аквагрим, многочисленные мастер-классы, а на втором этаже дворца – новогоднее шоу с участием сказочных героев, с песнями, хороводами и танцами. Атмосфера праздника просто переполняла стены Дворца. Даже количество Дедов Морозов и Снегурочек на один квадратный метр превышало все возможные и невозможные нормативы. Участниками действа стали мальчики и девочки со всего Мозырского района. Более пяти сотен детей. Те, кто отличился в учебе, показал себя в конкурсах, или просто требует внимания сегодня прибыли на главную городскую Елку. Новогоднее мероприятие проводится ежегодно в рамках акции «Наши Дети». Среди почетных гостей праздника – председатель Мозырского районного исполнительного комитета Елена Павлечко. Первым делом Елена Федоровна отправилась к доске пожеланий. На ней маленькие гости оставили заметки-мечты и поздравления. Центральное место заняли ответные пожелания детям. Самые теплые слова в адрес всех мозырян. Торжество продолжилось в зале. Фееричное световое представление, игры и конкурсы… В этот день некоторые детские желания действительно сбылись. Во всяком случае, сегодня можно было шуметь, резвиться, вставать со своих мест и даже бросаться карандашами. Правда, мягкими. В игру с удовольствием включались и взрослые. Детей с праздником поздравили депутат Палаты представителей Национального Собрания РБ Валентина Назаренко, Члены Совета Республики седьмого и шестого созывов Олег Слинько и Оксана Ковалькова. Волшебство на сцене продолжилось сказкой «Инопланетенок». Артисты Мозырского драматического театра им. И. Мележа представили новогоднюю постановку Романа Цыркина. Герои волшебной истории Котенок, Львенок и их инопланетный друг, свалившийся с Полярной звезды. Вместе они борются с врагом. И добро, конечно, побеждает. Уже после представления маленьких мозырян, принявших участие в празднике, ждал еще один сюрприз – увесистая коробка сладостей от исполнительной власти и депутатского корпуса. Главная городская елка дала старт предстоящим новогодним торжествам.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ