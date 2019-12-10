Где можно купить новогоднее дерево, какова стоимость и какой ассортимент будет предложен покупателям?

До Нового года остается ровно 21 день. На центральной площади уже установлен главный символ праздника. Мозыряне пока только задумываются о приобретении новогоднего дерева. Где можно купить, какова стоимость и в целом, какой ассортимент будет предложен покупателям.

На этой плантации Слободского лесничества растет несколько тысяч новогодних елей. Те, что повыше, будут срублены под корешок и отправлены на елочные базары, которые, к слову, начнут работать с 23 декабря. Вырастить полутораметровую елку – процесс довольно-таки трудоемкий. Во-первых, нужно время, в среднем 7 лет, во-вторых, постоянные забота и уход. Деревья, как говорится, холят и лелеют. И те, что растут на плантации, и в особенности, те, что в питомнике. Чтобы елка выросла красавицей, ей нужен свет, и в тоже время она не любят жару, а еще необходима регулярная прополка и подкормка минералами. Путь дерева к елочному базару весьма непростой, начинается с посевного отделения, после школьное, и, когда ель достигает своего рода совершеннолетия, ее готовят к продаже. В этом сезоне на реализацию планируют отправить более полутора тысяч новогодних деревьев: это ель, сосна, из них 50 – это деревья в кадках. Экологический тренд. Главный символ праздника встретит новый год в квартире, а после вернется в родную среду. Помимо новогодних деревьев, Мозырский опытный лесхоз предложит к продаже праздничные еловые букеты. Повышенный спрос на такого рода продукцию традиционно повышается в последнюю неделю уходящего года. К слову, в лесхозе напоминают, незаконная вырубка чревата штрафом. Лес усеян фотоловушками, а лесная охрана постоянно патрулирует. Кстати, в последние года мода на ненатурнальность распространилась и на деревья. Искусственные ели успешно конкурируют с живыми. Живые ели дешевле, в среднем срубленное новогоднее дерево будет стоить около 10рублей, зато искусственные красавицы многоразовые. Доводы у каждого свои, представления о красоте у всех разные. В любом случае, елка, также как мандарины, шампанское и оливье прочно ассоциируются с успешной встречей Нового года.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ