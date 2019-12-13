Белорусский Красный Крест предлагает мозырянам поучаствовать в благотворительной акции «Елка желаний». Кампания «Елка желаний» проводится уже больше десяти лет. В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками, и предлагают присоединиться к доброму делу всем желающим. Чтобы поучаствовать акции, необходимо отправить короткое смс на номер телефона 553. Текст сообщения 1473 пробел 333 пробел сумма пожертвования.