Дождь празднику не помеха! Дворец культуры нефтепереработчиков провел ярмарку Дедов Морозов

Дворец культуры ОАО «Мозырский НПЗ» поздравил горожан с наступающим Новым Годом. Яркой живой открыткой стал театрализованный праздник «Новогодняя ярмарка Дедов Морозов».

Тот случай, когда праздник состоится при любой погоде. Несмотря на далеко не зимнюю атмосферу, моросящий дождь, 25 декабря мозыряне и гости города собрались на театрализованный праздник «Новогодняя ярмарка Дедов Морозов». Это давняя традиция Дворца культуры Мозырского НПЗ. Под своей крышей, точнее на своей площадке, собирать новогодних персонажей из ДК, центров творчества, школ искусств района. 7 новогодних пар, дедушек с внучками, себя презентовали, соревновались в креативности, знаниях праздничных канонов, в общем, сдавали сказочный экзамен. А главный вопрос к волшебникам, так где же снег? Модницы Снегурочки под стать Дедам Морозам радовали своими нарядами. Шубы хотя не из натурального меха, но это тоже далеко не бюджетный вариант. Но главное украшение Снегурочки – это улыбка. Песни, танцы, конкурсы, загадки. Здесь было чем заняться и взрослым, и детям. Эти юные гости праздника приехали к ДК не на санках, а на велосипедах и самокатах. Для зимы – это, конечно, нонсенс, но ребята находят в этой ситуации свои плюсы, настроение у них самое что ни на есть новогоднее. Сделать селфи или памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой – это уже традиция праздника. А еще между зрителей вальяжно расхаживала Мышь – символ наступающего 2020. Наступление Нового года – это всегда ожидание чуда, волшебства, исполнения желаний, вера в лучшее, надежда на то, что все плохое заберет с собой год уходящий. Деды Морозы обещали все исполнить. Организаторы праздника постарались создать действительно новогоднее настроение, зарядить эмоциями, настроить на встречу года с красивой симметричной цифрой 2020. Судя по отзывам зрителей, это удалось. Несмотря на то, что это было соревнование, здесь нет проигравших, победителями стали все участники, все 7 пар. А главный приз для Дедов Морозов и Снегурочек – это подарить хорошее настроение и веру в чудо.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ