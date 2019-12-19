Добрый день, вас беспокоят из банка! Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами

Правоохранители бьют тревогу – в последнее время на территории района участились случаи хищения с помощью новых технологий. Преступники звонят под видом банковских работников и выпытывают личные данные. Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами.
«Добрый день, вас беспокоят из банка! Зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств с вашей карточки. Давайте уточним ваши данные». Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае ничего не сообщайте, кладите трубку и обращайтесь в банк и в милицию. На другом конце провода мошенники. Пик телефонной активности преступников на территории Мозырского района начался в 20 числах ноября. Менее чем за месяц за хищение путем использования компьютерной техники возбуждено 13 уголовных дел, еще по 8 фактам проводится проверка. Вот только некоторые примеры. 22 ноября на телефон 33-летнего мозырянина поступил звонок с неизвестного номера – женщина представилась сотрудником банка и сказала, что с его карточки только что был произведен перевод денег. Удивленный мужчина сказал, что ничего не переводил. Тогда лже-сотрудница якобы для того, чтобы отменить операцию, попросила вначале паспортные данные, а потом логин и пароль Интренет-банкинга. Мозырянин сообщил все и даже больше. В итоге с его банковского счета было списано более 2 с половиной тысяч рублей. Сейчас он – потерпевшая сторона в уголовном деле. Точно также лишился крупной суммы 36-летний житель района. Он тоже ответил по телефону на все вопросы о своей карте незнакомой женщине. Цена доверия – 2 350 рублей. Еще один популярный вид интернет-преступности – через соцсети, когда взламываются аккаунты родственников и друзей. Сообщение от близкого с просьбой перечислить деньги или сообщить данные своей банковской карты, тоже должны насторожить получателя. С появлением мировой паутины, безусловно, границы интернет-пространства стираются, а возможности постоянно расширяются, но не стоит забывать, что это касается и преступников. Личные данные поэтому и называются личными. Знать их должны только вы.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Добрый день, вас беспокоят из банка! Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами
Правоохранители бьют тревогу – в последнее время на территории района участились случаи хищения с помощью новых технологий. Преступники звонят под видом банковских работников и выпытывают личные данные. Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами.