Добрый день, вас беспокоят из банка! Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами

Правоохранители бьют тревогу – в последнее время на территории района участились случаи хищения с помощью новых технологий. Преступники звонят под видом банковских работников и выпытывают личные данные. Уже несколько десятков мозырян за свое доверие поплатились собственными финансами.

«Добрый день, вас беспокоят из банка! Зафиксирована попытка несанкционированного списания денежных средств с вашей карточки. Давайте уточним ваши данные». Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае ничего не сообщайте, кладите трубку и обращайтесь в банк и в милицию. На другом конце провода мошенники. Пик телефонной активности преступников на территории Мозырского района начался в 20 числах ноября. Менее чем за месяц за хищение путем использования компьютерной техники возбуждено 13 уголовных дел, еще по 8 фактам проводится проверка. Вот только некоторые примеры. 22 ноября на телефон 33-летнего мозырянина поступил звонок с неизвестного номера – женщина представилась сотрудником банка и сказала, что с его карточки только что был произведен перевод денег. Удивленный мужчина сказал, что ничего не переводил. Тогда лже-сотрудница якобы для того, чтобы отменить операцию, попросила вначале паспортные данные, а потом логин и пароль Интренет-банкинга. Мозырянин сообщил все и даже больше. В итоге с его банковского счета было списано более 2 с половиной тысяч рублей. Сейчас он – потерпевшая сторона в уголовном деле. Точно также лишился крупной суммы 36-летний житель района. Он тоже ответил по телефону на все вопросы о своей карте незнакомой женщине. Цена доверия – 2 350 рублей. Еще один популярный вид интернет-преступности – через соцсети, когда взламываются аккаунты родственников и друзей. Сообщение от близкого с просьбой перечислить деньги или сообщить данные своей банковской карты, тоже должны насторожить получателя. С появлением мировой паутины, безусловно, границы интернет-пространства стираются, а возможности постоянно расширяются, но не стоит забывать, что это касается и преступников. Личные данные поэтому и называются личными. Знать их должны только вы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ