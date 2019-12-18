Добрые дела Святителя Николая. Акция Туровско-Мозырской епархии

19 декабря во всех храмах Туровско-Мозырской епархии пройдет благотворительная акция «Добрые дела святителя Николая». Акция традиционная. Каждый год проводится сбор вещей, игрушек, средств личной гигиены, подарков для наиболее нуждающихся категорий. Например, в прошлом году прихожане епархии собирали подарки для деток из центра коррекционно-развивающего обучения, детского дома, для центра территориального обслуживания. Если у вас есть желание сделать доброе дело и внести свою лепту помощи, можно принести в ближайший храм вещи, игрушки, то, что действительно нужно инвалидам, старикам, деткам. Епископ Туровский и Мозырский Леонид от лица духовенства и родителей передает слова благодарности и Божие благословение прихожанам за помощь, ведь добрые дела укрепляют веру.