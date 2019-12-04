До 127,5 рублей: в ГАИ озвучивают штрафы за езду без зимних шин. С 1 декабря это обязательная норма

С 1 дня зимы госавтоинспекторы штрафует водителей за отсутствие зимней резины на транспортных средствах, а также за несоответствие установленных на авто зимних шин требованиям безопасности и допустимому износу. Как показал анализ прошлых лет, несоблюдение этого пункта ПДД приводит к несчастным случаям на дороге. Согласно дорожным правилам, зимнюю резину следует использовать с 1 декабря по 1 марта. Хотя специалисты рекомендуют переобуваться еще весной накануне сезона, а на летние шины переходить в середине весны, когда более менее стабилизируется погода. Что касается зимней резины, то ее необходимо установить на всех колесах и они должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Неиспользование зимних шин влечет за собой предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (12,75 рублей). Если автомобиль без зимних шин был остановлен инспектором ГАИ повторно в тот же период, водителя ждет штраф от 2 до 5 базовых, то есть от 51 до 127, 5 рублей.