Диспансеризация населения и эффективное использование земельных ресурсов. Вопросы, вынесенные на повестку дня заседания исполкома

Сегодня на заседании Мозырского райисполкома на повестку дня было вынесено два вопроса: диспансеризация населения, а также рациональное и эффективное использование земельных ресурсов района.

Диспансеризация – это система мер, направленных на сохранение здоровья, предупреждение развития заболеваний и, в целом, повышение качества жизни. Это часть демографической политики. Стране нужны здоровые граждане. Цель диспансеризации – это ранняя диагностика заболеваний. О том, как реализуется программа на территории района, докладывала главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова. За 9 месяцев этого года диспансерными осмотрами охвачено более 80 процентов взрослого населения. Для того, чтобы сделать это максимально, предприняты шаги по усилению взаимодействия между организациями здравоохранения и предприятиями. В структуре первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста преобладают болезни органов дыхания. В структуре причин смертности опять же трудоспособных граждан 1-ое место занимают болезни системы кровообращения. Еженедельно проводится анализ демографической ситуации по оперативным данным с принятием организационных мер и управленческих решений. Вторым на заседании райисполкома рассмотрели вопрос рационального и эффективного использования земельных ресурсов. По итогам работа управления землеустройство в этом направлении была признана удовлетворительной.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ