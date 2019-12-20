Декабрь 2019-го бьет температурные рекорды прошлых лет

Все выше, и выше, и выше… Декабрь 2019 бьет температурные рекорды прошлых лет. Аномально теплая для последнего месяца погода сохраняется по всей стране. Не исключение и Мозырь. 17 и 18 декабря стали самыми теплыми днями на этой неделе. Как рассказал «Телеканалу «Мозырь» начальник Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Виктор Дадько, температура наружного воздуха в дневное время суток 17 декабря составила 10 градусов по Цельсию, 18 декабря +8,9. Таким образом, побит температурный рекорд этих дней за 130 лет метеонаблюдений. До этой недели самыми теплыми считались 17 декабря 2011 года, когда воздух прогрелся до 6,8 градуса, и 18 декабря 1989 года, когда столбик термометра поднялся до 7,7 градусов по Цельсию. Температурные максимумы 18 декабря обновлены также в Гомеле, Гродно, Витебске, Могилеве, Барановичах, Бобруйске и других городах республики. Теплее всего в среду было на юго-западе: на некоторых территориях воздух прогрелся до +12,8 °C. 19 числа немного похолодало, было +5,5 тепла. Метеорекорд в этот день был побит в 2015, когда воздух прогрелся до 8,5 градусов тепла. Что касается минимальных температур в эти два дня, самыми морозными были 17 и 18 декабря 1997 года. Температура в эти дни опустилась до отметок в 34,1 и 26 градусов соответственно. В ближайшее время морозов не прогнозируется. Впереди нас ждет еще несколько не менее теплых декабрьских дней.