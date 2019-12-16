Дед Мороз на байке в пятницу 13-го. В Калинковичах зажгли огни на главной городской елке. Мероприятие получилось весьма креативным, и собрало, без преувеличения, весь райцентр.

Отбросив приметы и суеверия, жители Калинковичей в пятницу, 13-го декабря, провели веселую репетицию Нового года. К этому времени на главной городской площади установили и нарядили зеленый символ праздника – елку. Зажечь на ней огни собрались жители и гости города самого разного возраста – от малышей в колясках до их бабушек и дедушек. Специально для них организаторы подготовили тематический концерт и конкурсы. А сказочные герои – Дедушки Морозы и их помощники прибыли… на байках, ретро-автомобилях и автобусах.

Сказочные герои оказались настоящими спонсорами предновогоднего настроения. Они успели пообщаться со всеми желающими, сфотографироваться и поделиться важными рекомендациями, что нужно успеть сделать до 31 декабря, и где искать то самое праздничное настроение.

Впереди у зимних волшебников – настоящий марафон: им предстоит прочитать тысячи писем, развести подарки и исполнить заветные желания всех, кто искренне верит в чудеса.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ