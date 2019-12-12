Чудо-market возвращается!

Новогодние подарки, сделанные с душой и любовью, мозыряне смогут выбрать на традиционной выставке-ярмарке ремесленников.

Талантливые жители Мозыря вновь объединяются, чтобы порадовать нас своими изделиями. В рамках традиционного предновогоднего проекта Чудо-market каждый желающий сможет, во-первых, получить эстетическое удовольствие и насладиться красотой сувениров, аксессуаров и других вещей ручной работы. А во-вторых, выбрать подарки для самых родных и близких, созданные с любовью. Окунуться в атмосферу праздника можно 21-22 декабря в холле торгового центра «Апельсин», а 28-29 декабря – в холле торгового центра «Малининский». В это же время можно будет обновить ленты социальных сетей снимками в тематических новогодних фотозонах. А самых маленьких гостей ярмарки ремесленников ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы и подарки.