«Что бы я сделал для безопасности дорожного движения в своем регионе». ГАИ предлагает жителям Гомельской области поучаствовать в опросе

«Опрос проводится для обеспечения безопасности дорожного движения, принятия дополнительных мер по созданию максимально безопасных условий для всех участников дорожного движения и внедрения новых методов в организацию дорожного движения». С 11 по 17 декабря авторы инициатив могут высказать мнение по поводу внедрения новых методов в организацию дорожного движения и направить свои предложения на адрес электронной почты [email protected]. В ГАИ подчеркивают, что на поступившие предложения ответы направляться не будут. Также официально оставить свое обращение можно на сайте УВД Гомельского облисполкома во вкладке «Электронное обращение граждан». Поступившие предложения будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе Госавтоинспекции.