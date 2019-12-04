Центральной библиотеке имени Пушкина в этом году исполняется 100 лет

Центральной библиотеке им. Пушкина в этом году исполняется 100 лет. Публичная библиотека пришла на смену избам-читальням. Она была и остается местом, где можно остаться наедине с книгой. О вехах истории и современной библиотеке – в нашем следующем сюжете.

Центральная библиотека имени Пушкина отмечает вековой юбилей. Пока здесь только готовятся принимать гостей и скрупулезно перечитывают исторические факты. Первое упоминание об открытии Центральной Советской библиотеки датируется январем 1919 года. Книги стали достоянием всех горожан. Но ненадолго. Войны дважды стирали библиотеку с лица города. После последней войны библиотека быстро восстановилась. В 1949 к 150-летию великого русского поэта, ей присвоили имя Пушкина. В эти годы она считалась крупнейшей в тогда еще Полесской области. Заполненные читальные залы, тысячи абонементов. Примерно такая ж картина сохранялась многие десятилетия. Можно сказать, библиотека была прообразом интернета, единственным местом, где можно было получить ответы на все вопросы. Тамара Анатольевна Новик пришла на работу в библиотеку в 95 году. Ее воспоминание – это скромное, но просторное помещение, большой книжный фонд и армия читателей. К столу библиотекаря выстраивались даже очереди. Работать приходилось много. Но выбранную профессию она и сегодня считает одной из самых интересных. Сегодня Тамара Анатольевна продолжает работать, правда уже в виртуальной библиотеке. Трудится над наполнением сайта. Чтобы оставаться востребованными, библиотекам просто необходимо соответствовать времени. Вместе с Тамарой Анатольевной здесь , в библиотеке Пушкина, трудится 25 библитечных работников. Антонина Астапович пришла в числе молодого пополнения. Работает всего несколько месяцев и совсем не разочаровалась в профессии. Фонд библиотеки – это 85 тысяч книг. Здесь есть свои великаны и карлики, модные экземпляры современной литературы и классика. Сегодня Центральная библиотека имени Пушкина – это 5 тысяч абонементов, 60 тысяч посещений в год. Набирает популярность сайт. Довольно часто в библиотеке проходят шумные праздники, тематические мероприятия и интересные встречи, но неизменным остается одно – особая атмосфера и даже запах. Даже спустя 100 лет библиотека имени Пушкина остается главным храмом книги Мозыря.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ