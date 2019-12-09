Благотворительный Джек Квиз в помощь Даше Красных

Болезнь не выбирает, в чей дом прийти. Но когда с тяжелой онкологией сталкиваются дети, сердца близких сжимаются от боли в разы сильнее. У одиннадцатиклассницы средней школы №12 Даши Красных месяц назад диагностировали остеосаркому правой плечевой кости. Сегодня девочка находится в Боровлянах, а ее родные срочно собирают деньги на дорогостоящую операцию.

В числе первых, кто присоединился к целевому сбору, — педагоги, ученики 12-й школы и их родители.

Даша Красных стала главным адресатом благотворительной игры «Джек Квиз». Каждую пятую встречу интеллектуалы Мозыря не просто покупают билеты участников, а передают все деньги в помощь нуждающимся: больным детям, приемным семьям. Организаторы отмечают, игроки «Джек Квиза» приятное с очень полезным совмещают охотно.

Благодаря участникам Джек Квиза сбор в пользу Даши пополнился на 570 рублей. Помочь юной мозырянке может каждый: через ящики-копилки в магазинах города, систему ЕРИП или короткий номер *222*28# (только для абонентов МТС).

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ