Безопасный труд

На базе предприятия «Мозырьсоль» прошло выездное заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Комиссия функционирует при райисполкоме.

«Мозырьсоль» — образцово-показательное предприятие, причем, не только на уровне района. В приоритете работы – не только качество выпускаемой продукции, но и забота об окружающей среде и о людях, которые здесь работают. Техника безопасности – ключевой момент. Процесс производство соли – технологически сложный и опасный. Все инциденты исключить нельзя. Проведение выездного заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на базе «Мозырьсоль» не случайно. В этом году на предприятии произошли два несчастных случая. На данный момент по этим фактам проводится полномасштабная проверка. Участники семинара посетили цеха, где случились ЧП и в целом посмотрели, как организована работа в плане техники безопасности.

Вопрос производственного травматизма достаточно острый. Согласно статистике, пренебрежение правилами безопасности, то есть пресловутый человеческий фактор – это основная причина несчастных случаев.

Такого рода мероприятия имеют практическую пользу для его участников — а это руководители предприятий района. В рамках семинара идет активный обмен опытом. После лучшие наработки внедряются на местах. Итоги подвели на пленарном заседании.