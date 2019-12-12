На базе предприятия «Мозырьсоль» прошло выездное заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Комиссия функционирует при райисполкоме.
«Мозырьсоль» — образцово-показательное предприятие, причем, не только на уровне района. В приоритете работы – не только качество выпускаемой продукции, но и забота об окружающей среде и о людях, которые здесь работают. Техника безопасности – ключевой момент. Процесс производство соли – технологически сложный и опасный. Все инциденты исключить нельзя. Проведение выездного заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на базе «Мозырьсоль» не случайно. В этом году на предприятии произошли два несчастных случая. На данный момент по этим фактам проводится полномасштабная проверка. Участники семинара посетили цеха, где случились ЧП и в целом посмотрели, как организована работа в плане техники безопасности.
Вопрос производственного травматизма достаточно острый. Согласно статистике, пренебрежение правилами безопасности, то есть пресловутый человеческий фактор – это основная причина несчастных случаев.
Такого рода мероприятия имеют практическую пользу для его участников — а это руководители предприятий района. В рамках семинара идет активный обмен опытом. После лучшие наработки внедряются на местах. Итоги подвели на пленарном заседании.
Безопасный труд
На базе предприятия «Мозырьсоль» прошло выездное заседании комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Комиссия функционирует при райисполкоме.