Бесхозный — значит мой

В Мозыре бездомный украл холодильник. Владельцы на некоторое время оставили его на лестничной площадке без присмотра.

В Мозырский РОВД обратилась местная жительница. Она рассказала, что с лестничной площадки дома по ул. Пролетарской пропал ее холодильник, стоимостью около 100 белорусских рублей. Семья купила новый, а старый было решено отвезти в деревню.

Вычислить преступника помогли камеры видеонаблюдения. Организатором кражи оказался 45-летний бездомный. В тот день он шел в гости к своей знакомой и обратил внимание на бесхозный холодильник. Мужчина попросил первых встречных помочь с переноской — те согласились, не вдаваясь в подробности. Втроём отнесли холодильник к машине частника, скупающего технику. Тот обещал заплатить, когда холодильник будет продан.

В настоящее время оперативники проверяют показания мозырянина. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников.