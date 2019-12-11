Бесплатные пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора предоставят жителям частного сектора. Обратиться за 120-литровыми емкостями можно в «Мозырский райжилкомхоз».

Для домовладельцев частного сектора в Мозыре закуплено более четырех с половиной тысяч пластиковых контейнеров. Каждый из них – емкостью 120 литров, и предназначен для раздельного сбора коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. В Мозырском райжилкомхозе информируют, платить за контейнеры не нужно. В каждом домовладении их будет два: один — для вторсырья, второй — для смешанных отходов.

Чтобы стать счастливым обладателем полезной емкости, необходимо с паспортом подъехать по адресу: 1-й переулок Малинина, 3д, и заключить с предприятием договор. При этом владелец обязан сохранять предоставленные ему в пользование контейнеры в целостности, соблюдать правила пользования контейнерами, вовремя выкатывать их для того, чтобы мусор вывезли, а в случае кражи – обратиться в милицию. Коммунальные службы берут обязательства в предусмотренные договором сроки обеспечить вывоз смешанных и вторичных материальных ресурсов. Подробности по телефонам: 20-96-58, 25-47-58, 20-96-52.