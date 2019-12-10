Артисты Мозырского драматического приняли участие в «Славянских театральных встречах»

Любой театральный фестиваль – важное событие. Это демонстрация достижений, это состязание, это волнение, напряжение, феерия чувств и эмоций, взрыв ощущений, восторг, адреналин и … приятная усталость после спектакля, сыгранного с полной отдачей. Все это – о «Славянских театральных встречах», в которых приняли участие артисты Мозырского драматического.

Артисты Мозырского драматического театра во главе с главным режиссером Романом Цыркиным приняли участие в XIV Международном фестивале театрального искусства «Славянские театральные встречи», он проходил Гомеле. На суд зрителей и жюри был представлен спектакль «Мать» по одноименной пьесе знаменитого чешского драматурга Карела Чапека. По итогам творческого форума работа мозырян удостоена специального приза жюри «За актуальность обращения к теме войны и за искренность сценического воплощения».

По завершении спектакля состоялось традиционное обсуждение, во время которого звучали и пожелания, и добрые слова благодарности.

В театральном форуме приняли участие театры России, Беларуси, Грузии, Украины.