95-летие белорусского кино отмечают 17 декабря. Что собой представляет отечественный кинематограф? Какие фильмы выбирает зритель? Ответы на вопросы наша съемочная группа искала в кинотеатре «Мир».

Профессиональный праздник 17 декабря отмечают люди, имеющие непосредственное отношение к отечественному кинематографу. Режиссеры и актеры, сценаристы и операторы, монтажеры, гримеры, а также коллективы многочисленных кинотеатров. Мозырщина в белорусском кино занимает не последнее место: например, в 2019-м исполнилось 60 лет детскому художественному фильму «Девочка ищет отца». Одну из самых кассовых советских кинолент снимали в нашем городе. Приезд съемочной группы в 1958 году стал настоящим волшебным праздником. Роли разного плана получили многие мозыряне. Очевидцы вспоминают, во время первых показов в местном кинотеатре сложно было расслышать диалоги главных героев. И все – из-за бурных эмоций зрителей, которые видели себя в кадре.

В кадрах сразу нескольких сериалов можно увидеть и современное поколение мозырян. Весной 2014-го белорусское Полесье стало съемочной площадкой российского сериала «Коррупция». В 2018-м Мозырь на три недели стал Чернобылем во время съемок одноименного российского сериала. И, конечно, в массовых сценах пробовали силы взрослые и юные жители Мозыря. При этом признавались, главное – не гонорар, а возможность исполнить мечту.

Десятки ролей в кино насчитывает творческая биография мозырянина Михаила Клименко: «Государственная граница», «Последний бронепоезд», «Псевдоним «Албанец», «Чаклун и Румба», «Снайпер», «Тень самурая». Работал наш известный земляк на одной площадке с такими знаменитостями как Панин, Певцов, Епифанцев, Федорцов, Соколов… Юбилей белорусского кино отметит и молодой режиссер Юлия Шатун. Известность дебютная работа мозырянки «Завтра» получила, когда стала победителем Национального конкурса «Лістапад» и выиграла приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «за создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества».

Работы режиссеров-постановщиков поколения next — отличный пример того, как с маленьким бюджетом сделать хорошее кино и будоражить публику философией каждого кадра. Особенно сегодня, когда на показах зритель голосует рублем. В кинотеатре «Мир» отмечают, популярностью пользуются фильмы самого разного формата. В том числе, и белорусского производства.

Сам кинотеатр «Мир» можно смело назвать местом культурного притяжения мозырян. Сегодня, когда завершены работы по реконструкции обоих залов, у зрителей появилось и право выбора, какую картину смотреть, и возможность наслаждаться премьерами в комфортных условиях. Современное цифровое оборудование гарантирует отличное качество звука и изображения. А в сердце кинотеатра – аппаратной, — можно смело проводить экскурсии: рядом с высокотехнологичным оборудованием можно увидеть те самые конструкции, которые работали с пленочными бобинами.

Выбирая фильм для просмотра, — комедию, драму, боевик или фэнтези, — каждый руководствуется своими вкусами и принципами. Но заходя на этой неделе в кинотеатр «Мир» не забудьте поздравить его коллектив: в профессиональный праздник, как и в любой другой день, они на рабочих местах. Ведь выходных в киноиндустрии не бывает.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ