80-летний юбилей отмечает школа № 6

Долгожданный праздник для всего микрорайона. В этом году 80-летний юбилей отмечает СШ №6. Торжество собрало всех тех, для кого школа стала вторым домом – учащихся разных лет, а также их учителей.

Это здание школы на полторы тысячи мест появилось тридцать лет назад. Кажется, совсем недавно. Особенно, если учитывать долгую восьмидесятилетнюю историю самого учреждения образования, через школьные коридоры которого прошел, наверное, каждый житель микрорайона «Заречный». Теперь о тех временах напоминают черно-белые фотографии в толстых альбомах, а еще школьные традиции, передаваемые через поколения – все также с рюкзаком на перевес мальчишки и девчонки отправляются в свой удивительный путь к знаниям.

Рассказывает Василий Пархоменко, директор СШ №6: Здание, в котором мы находимся, построено в 1989 г. Небольшой период вмещает жизнь целого поколения людей, которым довелось создавать и совершенствовать систему образования на разных этапах развития государства. На протяжении ряда лет школа занимает лидирующие позиции в районном конкурсе на лучшую организацию работы».

Победы в районных, областных и республиканских конкурсах – у каждого поколения выпускников СШ №6 свои особые памятные достижения. Сегодня наряду с дипломами и грамотами здесь особенно гордятся спортивными успехами. 6 лет подряд школа является победителем районной спартакиады школьников. Известное дело, за каждым успехом ребенка скрывается труд педагога. Юбилей школы – это также и повод еще раз отметить лучших.

На сцену еще не раз поднимались почетные в гости, в числе которых был и известный меценат Воскан Чобанян. Поздравления школа принимала и от представителей духовенства. О важной роли учителя говорил епископ Туровский и Мозырский Леонид. Многочисленные поздравления сменялись музыкальными номерами, участникам которых еще предстоит внести свою лепту в историю школы.

Вячеслав Приписнов. ТКМ