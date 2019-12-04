4 декабря православная церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Православный праздник считается одним из двунадесятых

В основе праздника вошло церковное предание о торжественном вводе трехлетней Девы Марии в храм Иерусалима.

Семья Богородицы, святые Иоаким и Анна были бездетны до преклонного возраста. После этого они дали священный обет, по которому должны были посвятить свое дитя Богу, небеса смилостивились и дали праведникам дочь, которую они нарекли Марией. Когда малышке исполнилось три года, родители отвели ее в в храм. А первосвященник привел Марию в святилище храма, куда сам мог входить лишь единожды в год. Введение Пресвятой Богородицы в храм Иерусалима почитается в христианской церкви с давних времен, хотя точное время установления его неизвестно. Этот праздник считается предзнаменованием Рождества Христова и Божьего благоволения. В день Введения во всех православных церквях начинаются утренние службы. В этот день важно уметь отклонить суету и посвятить себя молитве. Что касается примет, морозная погода в это время означала, что все зимние празднества будут холодные, а если наоборот – то теплые. Также верили: если до праздника выпал снег, то он вскоре растает и зима не будет лютой. А если же это произойдет после празднования, то снег пролежит до Масленицы.