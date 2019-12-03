175 килограммов крышечек. Акция «Закрути добро» финишировала на Мозырском нефтеперерабатывающем

Акция «Закрути добро» финишировала на Мозырском нефтеперерабатывающем. Ее суть – собрать как можно больше пластиковых крышек, которые потом отправят на переработку. Вырученные деньги направят на благотворительность. Акция проходила во всех подразделениях.

Кто-то коллекционирует марки, кто-то старые монеты, а сотрудники Мозырского нефтеперерабатывающего целый год собирали пластиковые крышки. По сравнению с другими видами, такой пластик считается относительно дорогостоящим. А ведь он готов послужить доброму делу. Профсоюзный комитет Мозырского НПЗ выступил и идейным вдохновителем, и одним из связующих звеньев на пути от пластиковой крышки до нуждающегося в помощи ребенка.

В обеденный перерыв в фойе заводоуправления стали стекаться люди с большими и маленькими пакетами. Скрупулезное взвешивание и сладкий подарок взамен. Акцию проводят уже второй год. В прошлом удалось собрать 130 килограммов. Уже спустя 20 минут в этот раз общий вес вторсырья составляет 35 килограммов. Но организаторы держат в рукаве самый весомый козырь. Сотрудница завода Алла Попок заранее передала активистам 7 мешков пластиковых крышек. Говорит, собирали всем миром. Участие в акции приняли практически все подразделения и цеха завода. Свою лепту внесла и волейбольная команда «Жемчужина Полесья». Проект по сбору пластиковых крышек с одной стороны экологический, с другой – социальный. Но с любой точки зрения – добрый и позитивный. По итогам акции нефтепереработчики собрали 175 килограммов вторсырья.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ