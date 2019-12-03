Акция «Закрути добро» финишировала на Мозырском нефтеперерабатывающем. Ее суть – собрать как можно больше пластиковых крышек, которые потом отправят на переработку. Вырученные деньги направят на благотворительность. Акция проходила во всех подразделениях.
Кто-то коллекционирует марки, кто-то старые монеты, а сотрудники Мозырского нефтеперерабатывающего целый год собирали пластиковые крышки. По сравнению с другими видами, такой пластик считается относительно дорогостоящим. А ведь он готов послужить доброму делу. Профсоюзный комитет Мозырского НПЗ выступил и идейным вдохновителем, и одним из связующих звеньев на пути от пластиковой крышки до нуждающегося в помощи ребенка.
В обеденный перерыв в фойе заводоуправления стали стекаться люди с большими и маленькими пакетами. Скрупулезное взвешивание и сладкий подарок взамен. Акцию проводят уже второй год. В прошлом удалось собрать 130 килограммов. Уже спустя 20 минут в этот раз общий вес вторсырья составляет 35 килограммов. Но организаторы держат в рукаве самый весомый козырь. Сотрудница завода Алла Попок заранее передала активистам 7 мешков пластиковых крышек. Говорит, собирали всем миром. Участие в акции приняли практически все подразделения и цеха завода. Свою лепту внесла и волейбольная команда «Жемчужина Полесья». Проект по сбору пластиковых крышек с одной стороны экологический, с другой – социальный. Но с любой точки зрения – добрый и позитивный. По итогам акции нефтепереработчики собрали 175 килограммов вторсырья.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
175 килограммов крышечек. Акция «Закрути добро» финишировала на Мозырском нефтеперерабатывающем
Акция «Закрути добро» финишировала на Мозырском нефтеперерабатывающем. Ее суть – собрать как можно больше пластиковых крышек, которые потом отправят на переработку. Вырученные деньги направят на благотворительность. Акция проходила во всех подразделениях.