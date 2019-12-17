17 декабря исполнилось 60 лет ракетным войскам стратегического назначения. В 1960 году «Щит Отечества» был развернут и в Мозыре

Сегодня исполняется 60 лет ракетным войскам стратегического назначения. В 1960 году «Щит Отечества» был развернут и в Мозыре. На боевое дежурство заступила 33 ракетная дивизия. Ее ветераны в честь памятной даты свое торжественное мероприятие провели накануне во дворце культуры нефтепереработчиков.

Гимн Республики Беларусь и торжественное внесение знамени. Здесь соблюдают воинские традиции, хотя многие из присутствующих заступали в свой последний караул не одно десятилетие назад, но, не смотря на это, их все также отличает воинская выправка. Перед ветеранами 33 ракетной дивизии теперь, конечно, не стоит боевая задача, но своему долгу перед страной и обществом они продолжают следовать. И здесь самое важное – это, конечно, свидетельствовать о том, благодаря чему мир больше не знал большой войны. От Владивостока до западных окраин большой страны – сегодня ветераны ракетных войск разделены границами уже независимых государств. Многие продолжают жить в Мозыре. Для их ветеранской организации День ракетных войск стратегического назначения – это в том числе и повод подвести итоги. За последние несколько лет в честь дивизии установлен памятный комплекс и стела, ветераны регулярно встречаются со школьниками, в 15 школе открыт музей, которая с этого года носит почетное имя генерала Бородунова. За активную жизненную позицию многие ветераны 33 ракетной дивизии были удостоены грамотами, памятными наградами и медалями. 33 Гвардейская Свирская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Невского ракетная дивизия стратегического назначения. Отрезок истории Мозыря длиною в 40 лет, которая затронула, наверное, каждого жителя города. В том, что день ракетчика прошел через всю ее жизнь, со сцены признается Любовь Клепчукова, начальник отдела образования. На сцену еще не раз будут подниматься почетные гости. В их числе представители учреждений образования, различных организаций и предприятий города, поддерживающие инициативы ракетчиков, которые сегодня свой праздник встречают в семейном кругу или среди своих боевых товарищей. Делегация от мозырских ракетчиков сегодня также присутствует на празднования 60-летия войск РВСН в Москве.

Вячеслав Приписнов. ТКМ