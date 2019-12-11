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Рубрика: Новости

11 декабря в Мозыре личный прием граждан проведет министр энергетики Республики Беларусь

10 декабря 2019, 19:31

11 декабря с 14.00 до 15.00 министр энергетики Республики Беларусь Каранкевич Виктор Михайлович проведет личный прием граждан в Мозырском райисполкоме (г. Мозырь, пл. Ленина, 16, каб.100). Предварительная запись на прием по телефонам:
25-64-81, 25-64-37.

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