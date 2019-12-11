11 декабря в Мозыре личный прием граждан проведет министр энергетики Республики Беларусь

11 декабря с 14.00 до 15.00 министр энергетики Республики Беларусь Каранкевич Виктор Михайлович проведет личный прием граждан в Мозырском райисполкоме (г. Мозырь, пл. Ленина, 16, каб.100). Предварительная запись на прием по телефонам:

25-64-81, 25-64-37.