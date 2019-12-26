100 лет интересного чтения. В центральной библиотеке имени Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею храма книги. На праздник пригласили лучших сотрудников централизованной библиотечной системы.

Многочисленные книги, архивные документы и фотографии рассказывают об истории библиотеки и ее роли в информационном пространстве Мозырщины. За 100 лет Центральная библиотека имени Пушкина неоднократно меняла адреса прописки, дважды закрывалась во время Великой Отечественной войны, восстанавливалась, росла, развивалась. С первых дней существования взяла на себя функции главного книгохранилища, библиографического и культурного центра региона. К вековому юбилею книжный фонд библиотеки насчитывает 85 тысяч книг – от редких до самых модных. Читатели приходят сюда 60 тысяч раз за год. А работают с ними 25 библиотечных работников. Именно они, а также ветераны труда, стали главными героями торжественного праздника по случаю 100летия библиотеки. Поздравить героев дня пришли люди творческие – писатели, художники, артисты. Не обошлось без официальных поздравлений, хотя и они в этот раз звучали неформально и душевно. Почетные грамоты, благодарности и цветы. Но лучшим подарком, и не только в день рождения, остаются преданные читатели.