Завершен общенациональный этап переписи населения. Но до 6 ноября пройдут контрольные обходы после переписи

Завершен общенациональный этап переписи населения. Белорусы переписывались с 4 по 30 октября. Перепись-2019 отличалась своей разноплановостью. Беларусь первая в СНГ провела интернет-перепись. Переписчикам открыли двери не только жители квартир и домов, но и большие предприятия и организации. Особенность также в сельскохозяйственным вопроснике, включенном в перепись впервые. Сегодня переписчики отдыхают. Но если к вам в дверь снова постучат – не волнуйтесь. До 6 ноября пройдут контрольные обходы. Общенациональный этап переписи населения завершен. Однако для оценки качества с 1 по 6 ноября будут проведены контрольные обходы квартир и домов. Это своего рода проверка работы переписчиков: правильно ли люди заполняли анкеты и какие ошибки делали. Переписчики зададут ряд основных вопросов жителям случайно отобранных 64 000 адресов. На этот раз по адресам пойдут только сотрудники Белстата, заведующие переписными участками и их помощники. Конечно, они не будут задавать респондентам все 49 вопросов, а всего около 10-ти. Если же окажется, что анкета заполнена частично, например кто-то сказал переписчику лишь ФИО и попрощался, такому респонденту еще раз предложат ответить на все вопросы анкеты. Наведаться могут и к тем, кто участвовал в интернет-переписи. Теперь все ожидают важнейшего итога кампании – обновленную численность населения страны.

В сентябре 2020-го Белстат опубликует данные о национальном составе населения, его образовательном уровне. А окончательные результаты переписи мы узнаем в июле 2021 года. Именно к этому времени завершится обработка ответов на вопросник по сельскохозяйственной деятельности.