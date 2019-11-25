Юные экодизайнеры 13-го детского сада

Стильное платье из пластика или мусорного пакета и мужской костюм из подложки для ламината можно было увидеть во время модного показа в 13-м детском саду. Юные модели и их родители-дизайнеры представили наряды, которые могут спасти планету.

Красота спасает мир, а правильное ее применение – экологическое состояние планеты. И пусть наряды, которые демонстрировали воспитанники 13-го детского сада, не имеют громких брендовых названий. Но каждая вещь – настоящий эксклюзив, изготовлена в единственном экземпляре. Умелые руки родителей и воспитателей из бросовых материалов – мусорных пакетов, пластика, бумаги, подложки для ламината, утеплителя, оставшегося от ремонта, — изготовили яркие и стильные костюмы. Модный показ «Экодизайнер» превратили в настоящий праздник. Вместе с гостями дети отгадывали тематические загадки, собирали раздельно мусор, а еще – пели и танцевали. В своих экологических костюмах мальчишки и девчонки вряд ли будут ходить в детский сад каждый день. Но они обязательно займут видное место в гардеробе – как напоминание о том, что окружающий мир нуждается в бережном отношении.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ