Юбилейный фестиваль «Осенний аккорд-2019» набирает обороты! День третий. На сцене – взрослые артисты

Юбилейный фестиваль «Осенний аккорд-2019» набирает обороты! Во второй конкурсный день на сцену вышли талантливые, — поющие и танцующие, — заводчане.

То, что корпоративный фестиваль Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Осенний аккорд» дает старт многим творческим проектам – факт, давно известный. Впервые ступив на большую сцену, талантливые операторы, лаборанты, водители, механики, повара, экономисты, вновь и вновь оказываются в списках участников. При этом с каждым годом организаторы фестиваля делают его по-настоящему семейным: 15 лет назад супруги, дети, родители приходили поддержать своих артистичных родственников. А сегодня выходят вместе с ними бороться за победу в специальной номинации. Повышенное внимание на «Осеннем аккорде» и к дебютантам, которые решаются широко продемонстрировать свою любовь к пению или игре на музыкальных инструментах. Раскрыться перед сотнями зрителей и строгим жюри – задача, безусловно, непростая. Но заводчане, закаленные трудовыми буднями, способны на многое!

Высокий интерес во время проведения «Осеннего аккорда» и к фотографам, художникам, а также креативным личностям, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. Все конкурсные работы оформляются отдельной выставкой. И у гостей фестиваля есть возможность выбрать своего фаворита. Надо сказать, сделать это весьма сложно: представлены и стильные композиции из металла и дерева, и «живые» фотоснимки, и яркая живопись, вышитые иконы, объемные картины из бисера… Второй конкурсный день традиционно длится несколько часов. Артисты-любители удивляют разнообразием форм и подачи творческого материала, внося свои яркие краски в фестивальную жизнь. Теперь выбор за экспертами, вошедшими в состав жюри. Имена дипломантов и победителей юбилейного, 15-го по счету, «Осеннего аккорда», назовут в пятницу, 29 ноября во время большого гала-концерта. Он начнется ровно в 18.30 во Дворце культуры нефтепереработчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ