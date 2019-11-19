Хотите исполнить мечту ребенка? Отправьте письмо в Федерацию профсоюзов Беларуси!

Федерация профсоюзов Беларуси готова исполнить семь детских новогодних желаний. Среди них может оказаться и мечта вашего ребенка! Помочь родителям исполнить заветную мечту сына или дочери готовы представители республиканского профсоюза, которые объявили о старте нового проекта «Мечты сбываются». В рамках конкурса до 8 декабря дети в возрасте до 16 лет могут отправить письмо или видеообращение с их самыми сокровенными желаниями с пометкой «Мечты сбываются» и телефонами для обратной связи. Количество желаний определено строго по количеству областей и столицы. Электронная почта для адресатов из Гомельской области: [email protected]. Семерку наиболее оригинальных, добрых и смелых желаний Федерация профсоюзов Беларуси претворит в жизнь под Новый год вместе с Дедом Морозом.