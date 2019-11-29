Выполнение требований Декрета № 18 на территории Мозырского района рассмотрели на заседании исполкома

Сегодня на заседании исполкома представители районной администрации рассматривали два вопроса: профилактику преступлений, совершаемых в общественных местах, и выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Первый вопрос, который рассмотрели на нынешнем заседании исполкома – выполнение Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Документ был принят в 2006. Именно тогда появилось такое понятие как семья, находящаяся в социально опасном положении. Тревожным сигналом о том, что семья нуждается в помощи, может стать задолженность по квартплате, семейный скандал, жалоба соседей, обращение педагогов. Информация о всех тревожных звонках аккумулируется в отделе образования. Акцент – на раннюю профилактику семейного неблагополучия. Постановке семьи на учет, как находящейся в социально опасном положении, предшествуют комплексные мероприятия, цель которых выявить проблемы на начальных этапах и сделать все возможное, чтобы исправить положение. В крайнем случае принимается решение об отобрании детей, то есть детей на некоторое время забирают от биологических родителей. С мамами и папами в это время ведется индивидуальная работа. Через суд принимается решение о наделении таких родителей статусом «обязанные лица», то есть они обязаны работать и оплачивать содержание своих же детей. Гомельским облисполкомом определен перечень и утвержден список из 84 организаций всех форм собственности, которые должны принимать на работу обязанных лиц. Как правило, большинство обязанных родителей могут выполнять только низкоквалифицированные работы. Да и особой мотивации трудиться у них нет. Пьянство, прогулы. Работа обязанных лиц контролируется тесным тендемом: управление по труду, занятости и соцзащите – наниматель – отдел внутренних дел.

Но основные адресаты Декрета № 18 – это дети, которые нуждаются в защите. Они имеют право на нормальное детство. Пока родители исправляются, трудоустраиваются, кодируются, дети находятся либо в приемных семьях, либо в социально-педагогическом центре. 13-летний Кирилл здесь уже несколько месяцев, сложными были несколько первых дней. Большинство детей, также как и Кирилл, несмотря ни на что любят своих родителей, скучают по ним и хотят домой. Воссоединение семьи – это главная цель Декрета № 18. На 1 ноября находящимися в социально опасном положении признаны 26 семей, воспитывающих 56 детей. С начала года 14 детей были признаны нуждающимися в госзащите, их пока забрали от биологических родителей, с мамами и папами опять же ведется работа. В 2019 в отношении 7 детей родители были в судебном порядке лишены прав. Красноречивый пример реализации Декрета № 18. Еще в прошлую пятницу в социально-педагогическом центре было 13 детей. Сейчас их осталось 8. Многодетные мама и папа после того, как их семью признали находящейся в социально опасном положении, пересмотрели свои взгляды на жизнь, взялись за ум, пролечились в наркологии и забрали 5 своих детей домой.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ