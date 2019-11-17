ВЫБОРЫ 2019

Сегодня основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Сразу после начала работы пришли первые избиратели, чтобы отдать голос за своего кандидата. В целом, мозыряне проявили политическую активность. Съемочная группа ТКМ посетила более 10 участников для голосования и понаблюдала за ходом выборов. Традиционно организаторы постарались превратить важное политическое событие в настоящий праздник: разнообразная торговля, выступления творческих коллективов, консультации специалистов. Подробный репортаж завтра, 18 ноября, в программе «Новости».