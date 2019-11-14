Встреча ветеранов «Зари» накануне профессионального праздника

В эти выходные в республике отмечается день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. накануне профессионального праздника своих ветеранов труда на душевную встречу пригласил совхоз-комбинат «Заря».

Душевную встречу для ветеранов труда организовали на предприятии совхоз-комбинат «Заря». В канун Дня работников сельского хозяйства операторов, механизаторов, трактористов, полеводов, агрономов пригласили на чаепитие во Дворец культуры нефтепереработчиков. За накрытыми столами собрались мужчины и женщины, стаж работы которых на предприятии разный: у кого-то лет пять, а у кого-то больше пятнадцати, но именно с зари все они уходили на заслуженный и у всех их «Заря» до сих пор ассоциируется со словами «внимание, понимание, благодарность».

Такие встречи – одна из сложившихся хороших традиций «Зари». Ведь каждый ветеран труда – это часть истории сельскохозяйственного флагмана Мозырского района. Это работа в поле от рассвета до заката, это тонны собранного урожая и кормовых единиц, это привесы и надои, это насыщенные будни и яркие праздники. Профессиональный праздник ветераны труда отмечают и на заслуженном отдыхе. Да и в целом, ведут активный образ жизни. Они – люди труда, которые привыкли всегда быть в движении. И на каждую встречу собираются охотно. Горячий чай, ароматные сладости, задорные музыкальные композиции и душевное теплое общение. А что еще нужно, чтобы мероприятие удалось!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ