Встреча со студенчеством заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Привалова

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов курирует социальную сферу. Информационная встреча со студентами и преподавателями Мозырского педагогического университета была внеплановой. Вначале Владимир Привалов рассказал об актуальных вопросах развития страны, подробно остановился на теме молодежной политики. В Беларуси подготовлен проект стратегии молодежной политики на 2020-2030 годы. Документ состоит из семи блоков. Направления, которые нашли в нем отражение, охватывают практически все сферы жизнедеятельности: образование, культуру и досуг, безопасность, общественное участие, спорт и здоровый образ жизни, занятость, семейную политику. Формат нынешнего мероприятия подразумевает открытый диалог. Это возможность узнать о проблемах, которые есть на местах. Также заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов подробно ознакомился с достижениями Мозырского ВУЗа. Каждый факультет презентовал свои наработки на тематических стендах. Мозырский педагогический готовит специалистов широкого спектра. Преподаватели, тренеры, программистов, инженеров востребованы не только в Гомельской области, но и во всей республике.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ