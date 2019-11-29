Все на кастинг! В Мозыре искали Золушку, которая сможет представить город на «Мисс Беларусь-2020»

Красивые, харизматичные, а, главное, смелые девушки собрались на районный отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». В следующий этап претендентки из Мозыря пытались пройти легкой уверенной походкой.

Будущая переводчица, педагог, медработник, спортсменка – все они пришли на региональный кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь -2020». В счастливую «десятку» (именно таким было количество участниц отбора) вошли, в основном, студентки. Приглашались девушки от 18 до 24 лет, с хорошими внешними данными. Семейное положение – отсутствие мужа и детей. Важное требование – у полесских красавиц не должно быть пирсинга и татуировок. Просмотр проходил в танцевальном зале Дворца культуры «Строитель». Открывали его будущие модели – ученицы одной из городских школ красоты. Затем ведущий Александр Зенченко представил красивых, харизаматичных, а главное – смелых, мозырянок. Быстрая жеребьевка. И вот уже известно, кто себя презентует первым. Помимо внешних данных, жюри оценивало навыки дефиле конкурсанток и их умение держаться на подиуме. Спрашивали об учебе или работе, сценическом опыте, как проводят свободное время, какие книги читают и как относятся к благотворительности. У каждой претендентки на корону – свои мотивация. Кого-то подтолкнули друзья, кто-то шел в очередной раз испытать себя на прочность, а кто-то трогательно стремился исполнить мечту родителей. Следующий этап – областной. Кто из этих девушек пройдет, пока не известно, но надежда, внешние данные и уверенность есть у каждой. А бороться есть за что. Обладательница титула «Мисс Беларусь» получит переходящую корону, премию и право представлять Беларусь на международных конкурсах красоты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ